Charlène de Monaco partage une vidéo émouvante à la veille des fêtes (vidéo)

Charlène de Monaco tente de garder le contact avec ses fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. Bien qu’elle se soit beaucoup retirée de la vie publique depuis son infection ORL, la princesse souhaite partager ce qui lui tient à cœur. Dans une vidéo postée sur Instagram, l’ancienne nageuse et épouse du prince Albert, a mis en avant sa Fondation.

Dans sa vidéo, la princesse montre le travail réalisé pour rendre le sport accessible, mais aussi l’importance de savoir nager. Filmée en Afrique du Sud, on peut voir la princesse en train de participer à plusieurs activités, pendant qu’elle explique l’importance de sauver des vies en apprenant à nager. La Princesse écrit en légende : « Le sentiment de donner, d’aider et de sauver des vies est ce qui rend ma Fondation si spéciale. Merci à tous à travers le monde pour vos dons continus, qui nous permettent de grandir de plus en plus fort. J’espère que ce Noël apportera du bonheur sous tous ses aspects, ainsi que de l’amour tout au long de la saison. Que Dieu bénisse chacun de vous à l’infini. Avec tout mon amour, merci ». Les internautes n’ont pas tardé à répondre et à souhaiter de bonnes fêtes à la famille royale monégasque.