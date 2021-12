À la télé ce soir: «Les choristes» ou «Love Actually»

En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Particulièrement répressif, le système d'éducation du directeur Rachin peine à maintenir l'autorité sur les élèves difficiles. Désireux de se rapprocher d'eux et de trouver une autre voie que celle de la sanction, Mathieu va tenter une expérience inédite : les faire chanter en chorale. Pierre Morhange, tête dure réputée, révèle des talents insoupçonnés. En familiarisant les pensionnaires à la magie du chant, Mathieu va transformer leur vie, et notamment celle du jeune Morhange, qui s'en souviendra, bien des années plus tard.

« Love Actually », à 20h15 sur Plug RTL

de Richard Curtis (2003)

En cette veille de Noël, l'Amour est partout, mais souvent imprévisible. Pour le nouveau Premier Ministre britannique, il va prendre la forme d'une jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au coeur bisé, il surgira d'un lac. Pour le témoin de mariage de son meilleur ami, pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais aussi la source d'innombrables complications.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Gladiator », à 20h05 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Ridley Scott (2000)

Le film qui a remis au goût du jour le péplum, genre qu’on croyait obsolète depuis « Ben-Hur », et surtout la preuve que l’auteur d’ « Alien » reste capable de surprendre la planète ciné par son sens inné du grand spectacle d’ambiance. Le duel final est un morceau d’anthologie.

« Gremlins », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Joe Dante (1984)

Écrit par Chris Columbus, le futur réalisateur de « Maman, j’ai raté l’avion », de « Madame Doubtfire » et des deux premiers « Harry Potter », un film culte qui est passé du statut de série B d’horreur pour ados à celui de comédie familiale. En réalité, c’est un vrai chef-d’œuvre d’humour cinéphilique. Mieux encore, et c’est plutôt rare, le numéro 2 sous-intitulé « La nouvelle génération » est encore plus jubilatoire. Et ça tombe bien, car il enchaîne directement la programmation, à 22h01 pour être précis. La belle soirée que voilà !

« Chicago », à 22h40 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Rob Marshall (2002)

Avec ses six Oscars, trois Golden Globes, deux Baftas et même le prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario, cette adaptation de la comédie musicale de Bob Fosse, tirée d’un fait divers des « fantastiques années 20 », reste – et de très loin – la plus brillante dans sa catégorie. Avec mention spéciale pour les prestations vocales des… non-chanteurs habituels, Richard Gere et Catherine Zeta-Jones en tête.

« Pompéi », à 22h50 sur Club RTL - Trois étoiles

de Paul W.S. Anderson (2014)

Voilà un péplum manichéen et « upgradé » à l’extrême à grands coups d’effets spéciaux, avec une éruption du Vésuve comme si on y était et des scènes d’action à couper le souffle. « Trop c’est trop » ont brandi certains critiques, les mêmes qui n’arrêtent pas d’encenser l’ « heroïc fantasy » façon vieux comics US. Soyons un tant soit peu cohérents !

« La famille Bélier », à 23h05 sur RTL-TVI - Trois étoiles

d’Éric Lartigau (2014)