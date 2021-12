Une cliente trouve une tête de poulet entière dans sa commande KFC

La scène a certainement été peu ragoûtante pour cette cliente britannique de KFC. À Twickenham, une femme a trouvé une tête de poulet entière qui a été cuite en même temps que ses nuggets. Après la stupeur et le dégoût, la cliente du restaurant de volaille a partagé une photo de la tête en dénonçant le manque de soin de la chaîne de restauration.

Très rapidement, la photo a divisé sur Twitter. Les internautes ont vite partagé leur dégoût et leur déception envers KFC. Au New York Post, la chaîne de restauration a réagi à cette découverte : « Nous avons été sincèrement surpris par cette photo. Depuis que Gabrielle nous a contactés, nous cherchons à savoir comment cela a pu se produire. Pour faire simple, nous servons du vrai poulet – et nous en sommes fiers – mais ceci a manifestement échappé aux processus et contrôles stricts mis en place avec nos fournisseurs, nos partenaires et nos équipes, qui préparent tout « maison » dans nos restaurants » a expliqué un porte-parole des restaurants.