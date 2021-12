Le chien de Daniel Sturridge pris au milieu d’un litige judiciaire

Heureusement, le chien est retrouvé deux jours plus tard. C’est un internaute, qui se présente comme un rappeur, Killa Fame, qui annonce l’avoir retrouvé. Daniel Sturridge retrouve donc son chien mais Killa Fame souhaite recevoir la récompense promise. Le rappeur a expliqué à l’agence de presse britannique, PA Médias, s’être senti « abandonné ».

Daniel Sturridge est pris dans un litige judiciaire suite à une mésaventure avec son chien. En juillet 2019, le joueur de football anglais lance un appel sur les réseaux sociaux. En effet, Daniel Sturridge a été victime d’un cambriolage à Los Angeles et son chien Lucci a été volé. La star annonce être prête à tout pour le récupérer : « Nous sommes prêts à payer n’importe quoi pour le chien. 20.000, 30.000 dollars, peu importe » écrit-il sur les réseaux.

Après avoir vu que la récompense pouvait s’élever à 30.000 dollars, Killa Fame pensait pouvoir changer sa vie : « Quand j’ai trouvé le chien, je pensais que ma vie allait s’améliorer » déclare-t-il. Le rappeur a décidé de finalement porter l’affaire en justice, déçu de ne pas avoir eu de récompense. Le vendredi 24 décembre, le tribunal a finalement rendu un jugement favorable envers l’homme qui a retrouvé le chien. Daniel Sturridge est donc condamné à payer les 30.000 dollars plus 85 dollars d’intérêts comme le rapporte le Huffpost.

L’indignation de Daniel Sturridge

Du côté du joueur de foot, c’est l’écœurement. Alors en Australie, Daniel Sturridge n’a pas pu être présent à l’audience mais a montré son indignation sur Twitter envers les « gens qui tentent de tirer avantage » du vol d’un chien. Il ajoute aussi qu’il avait bien payé la personne quand son chien lui a été rapporté.

Enfin dans un autre tweet, la star explique que c’est un jeune garçon qui a retrouvé son chien il y a deux ans. « Pour que vous sachiez la vérité en ce jour de Noël. J’ai rencontré un jeune garçon qui avait retrouvé mon chien et je lui ai versé une récompense qu’il était ravi de recevoir, autant que moi d’avoir récupéré mon chien. J’ai pris des photos avec lui, et nous avons des vidéos et des audios de tout ce qu’il s’est passé quand Lucci m’a été rendu » partage-t-il.