Un bébé phoque a été récupéré sur une digue au Coq par Sea Life Blankenberge

Le jeune phoque avait déjà été repéré deux jours auparavant. L’animal est encore jeune, c’est actuellement la période des naissances. Mais avant de se débrouiller tout seul, le phoque va devoir grandir et se débarrasser de sa fourrure blanche, qui l’empêche de nager correctement. Les soigneurs expliquent qu’ils n’ont pas réussi à trouver la mère. Il a donc fallu récupérer l’animal avant qu’il ne soit affamé. Ce sont les pompiers de Wenduine qui se sont chargés de capturer l’animal et de le transférer au parc animalier de Sea Life. En chemin vers la Christianaplein, l’animal aurait pu se retrouver dans la circulation, rapporte Het Laatste Nieuws.

Dali De Meester explique que l’animal est encore en phase critique et qu’il doit encore apprendre certaines choses avant d’être sorti d’affaires. « Le bébé phoque, un mâle, est en relativement bonne condition, mais est toujours en phase critique. Il doit apprendre à manger des aliments solides le plus vite possible pour augmenter ses chances de survie. Une fois qu’ils mangent du poisson, les phoques sont transférés dans la piscine extérieure. Lorsqu’ils atteignent un poids d’environ 30 kg – si tout va bien, dans un mois et demi environ – nous relâchons les petits dans la nature » conclut le soigneur.