À la télé ce soir: «L’amour est dans le pré» ou «Cowboys»

Sandrine Dans a offert une treizième saison riche en émotions à huit agriculteurs en quête de l'âme soeur. Le périple amoureux de ces agriculteurs touche désormais à sa fin et l'heure des retrouvailles a sonné. Pendant plusieurs semaines, vous les avez vus ouvrir leur coeur. Si certains ont trouvé leur tendre moitié, d'autres ont simplement réappris à croire en l'amour. Ce soir, c'est dans une ambiance festive qu'ils vont se retrouver pour célébrer l'amour et l'amitié. Entre émotions et fous rires, ils reviendront ensemble sur les souvenirs de cette aventure. Cette saison 13 a-t-elle porté chance à ces agriculteurs à la recherche du grand amour ?

« Cowboys », à 20h30 sur BE 1

Un père emmène sa fille, transexuelle, dans les montagnes du Montana pour lui permettre de vivre en paix sa nouvelle identité.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête », à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Tim Burton (1998)

Horreur, romantisme, fantastique et humour : le père d’ « Édouard aux mains d’argent » a une fois de plus réussi à atteindre le parfait équilibre des saveurs visuelles et sensorielles avec cette adaptation de la bonne vieille nouvelle de Washington Irving, publiée en 1820.

« Mandela, un long chemin vers la liberté », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Justin Chadwick (2013)

Le réalisateur de « Deux sœurs pour un roi » a adapté l’autobiographie du vainqueur de l’apartheid avec autant d’abnégation que de sens habile du raccourci. Parfois trop proche du documentaire, ce biopic attendu prend de l’épaisseur grâce au charisme de ses deux interprètes : Idris Elba et Naomie Harris.

« Rogue One : A Star Wars Story », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Gareth Edwards (2016)

Comme on est retourné en arrière, Dark Vador réapparaît derrière le vétéran James Earl Jones, et on a même réussi à ressusciter en « capture motion » Peter Cushing, disparu en 1994 ! C’est sombre et dénué d’humour. Bref, c’est bien dans l’air du temps…

« Les dix commandements », à 21h05 sur Arte - Deux étoiles

de Cecil B. DeMille (1956)