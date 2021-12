Un loup a été observé sur le port d’Anvers

Jan Loos de l’ASBL a commenté ce passage du loup : « Cela montre que les loups qui se déplacent peuvent vraiment apparaître n’importe où, pendant leur recherche stressante d’une zone de vie propre. Ils entament cette recherche à un âge compris entre un et deux ans ».

C’est loin des forêts qu’un loup a été vu la nuit dernière. En effet, vers 3h30 du matin, un loup a été observé à plusieurs reprises sur le port d’Anvers. Il s’est promené le long de la Noordlaan une première fois avant de repasser deux heures plus tard. Les enregistrements des caméras de surveillance ont été étudiés par l’ASBL flamande, Welkom Wolf. Selon eux, ce pourrait bien être le même loup qui a été observé la semaine dernière à Steenbergen, aux Pays-Bas. L’animal avait traversé l’île de Schouwen-Duiveland durant le week-end.

Ce n’est pas la première fois qu’un loup passe par la région d’Anvers ces dernières semaines mais l’association est en train d’analyser les échantillons ADN des individus observés : « Il y en a eu au moins deux, et maximum quatre. Le puzzle ne sera complet que quand l’INBO (l’Institut flamand pour la recherche sur la nature et le bois) et son homologue néerlandais BIJ12 auront analysé tous les échantillons d’ADN » a ajouté Jan Loos.