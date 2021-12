À la télé ce soir : « Creed II » et « Top Gun » (vidéo)

Adonis Creed continue sa carrière en tant que boxeur. Il est marié avec Bianca et va bientôt être père. On lui propose de combattre Viktor Drago. Or c'est le fils de Ivan Drago, l'homme qui a tué à coups de poings Appolo Creed, son père. C'est l'occasion pour Adonis de venger ce père qu'il n'a jamais connu...

« Top Gun », à 20h05 sur Club RTL

Pete Mitchell, dit Maverick, intègre la prestigieuse Fighter Weapon School, académie aéronavale américaine chargée de former l'élite des pilotes de combats. A peine arrivé, il doit affronter l'hostilité et la concurrence des autres aviateurs. Il tombe par ailleurs amoureux de l'une de ses enseignantes...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La grande évasion », à 14h00 sur France 3 – 4 étoiles

de John Sturges (1962)

Le réalisateur des « Sept mercenaires » en reprit trois en tête du casting de ce film de guerre légendaire de près de trois heures : Charles Bronson, James Coburn et bien sûr Steve McQueen, qui pilota lui-même la moto de la séquence finale, sauf pour la fameuse scène où l’engin survole les barbelés, exécutée par le cascadeur Bud Ekins. En une seule prise, et dans laquelle l’illustre acteur intervient quand même… au guidon d’un des poursuivants !

« Top Gun », à 20h05 sur Club RTL – 3 étoiles

de Tony Scott (1986)

Le thème du héros américain est évidemment poussé à son apogée la plus manichéenne dans ce film d’action qui aura fait rêver toute une génération d’adolescents ! Les séquences tournées sur le porte-avions Carl Vinson (et non Enterprise, comme présenté au script) n’en restent pas moins exceptionnelles, au même titre que le charme éphémère hélas de Kelly McGillis.

« Marquise », à 20h55 sur Arte – 3 étoiles

de Véra Belmont (1997)

La bagarre entre l’auteure et Sophie Marceau a ruiné la sortie de cet original et brillant hommage à la langue de Molière et de Racine, lesquels s’affrontent sous les traits respectifs de Bernard Giraudeau et Lambert Wilson. Le pompon, toutefois, c’est Thierry Lhermitte en Louis XIV tirant les ficelles de façon jouissive. Dialogues en vers, tournage à Cinecitta et musique de Lully, Marais et Charpentier orchestrée par le Catalan Jordi Savall : à (re)découvrir absolument !

« Creed II », à 20h05 sur Tipik – 2 étoiles

de Steven Caple Jr. (2018)

Après le succès du « reboot » de 2015, Sylvester Stallone a repris sa plume de scénariste et son personnage fétiche de Rocky Balboa où s’est aussi invitée… la vieille garde scandinave ! À nouveau beaucoup d’émotion et de nostalgie surtout, dans ce récit très bien accueilli de façon méritée.

« Cocktail », à 22h10 sur Club RTL – 1 étoile

de Roger Donaldson (1988)