Hommage au prince Philip, clin d’œil à Lilibet, redécouvrez l’allocution de Noël de la Reine Elizabeth II (vidéo)

La Reine Elizabeth II a pris la parole ce samedi, jour de Noël. Dans son allocution publiée sur Instagram, elle rend hommage à son défunt mari, le prince Philip décédé le 9 avril dernier à l’âge de 99 ans, et inclut ses 4 arrière-petits-enfants. « Une fois accablés par les soucis, les adultes ne parviennent pas à voir le bonheur dans les choses simples, alors que les enfants, si. Et ce sera un Noël joyeux pour ma famille et moi, même avec un rire familier en moins [celui du prince Philip, NDLR], car nous avons la chance de (...) redécouvrir la magie des fêtes à travers les yeux de nos jeunes enfants. Nous avons eu le plaisir d'en accueillir quatre nouveaux cette année. »

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, est donc inclue parmi les membres de la famille royale.