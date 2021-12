À la télé ce soir: «Barry Seal: American Traffic» ou «Tous en scène» (vidéos)

Barry Seal, pilote chevronné, s’ennuie dans l’aviation civile et cherche l’aventure. Monty Schafer lui propose de pimenter son existence en effectuant des livraisons spéciales pour le compte de la CIA. Entre blanchiment d’argent et transports pour un cartel, ces activités ne sont guère légales…

« Tous en scène », à 21H05 sur TF1

Afin de sauver son théâtre, Buster, un koala, lance un concours de chant. À la fin de la journée, il retient une souris charmante, une jeune éléphante tétanisée par le trac, une truie mère de famille nombreuse, un jeune gorille virtuose du piano et un porc-épic femelle très douée à la guitare…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Rocky », à 20H05 sur Club RTL – trois étoiles

de John G. Avildsen (1976)

Le rêve américain grandeur KO, dont Sylvester Stallone, à la fois auteur du scénario et acteur principal, fut la vibrante incarnation : avec un budget d’un minable million de dollars, l’ouvrage en rapportera deux cents fois plus.

« Barry Seal : American Traffic », à 20H05 sur TIPIK – trois étoiles

de Doug Liman (2017)

Incarné par un excellent Tom Cruise, ce portrait authentique d’un antihéros pur jus est au cœur d’un récit malin bâti selon le principe de la voix-off et de la chronologie pure. Le ton est d’une ironie quasiment jubilatoire, dénonçant une à une toutes les méthodes d’une administration US décidément capable de tout. Une réussite à tous les niveaux.

« Tous en scène », à 21H05 sur TF1 – trois étoiles

de Garth Jennings (2016)

L’ancien « clippeur » des Hot Chip, Radiohead et R.E.M. revient par la grande porte au grand écran, dix ans après le prometteur « H2G2 : le guide du voyageur galactique » ! Dans cette vraie comédie musicale se déroulant effectivement dans le milieu concerné, les bonnes reprises de grands hits de toutes les époques défilent dans une pimpante farandole de couleurs et de numéros. Patrick Bruel et Jenifer doublent la VF mais uniquement pour les passages non chantés.

« À vif ! », à 20H30 sur RTL-TVI – une étoile

de John Wells (2015)