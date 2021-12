Pour dénoncer les mesures sanitaires, une multitude de stars posent leur candidature aux présidentielles avec humour

Face au déferlement du variant Omicron, plusieurs mesures ont été annoncées chez nos voisins français pour encadrer les événements de masse. Parmi celles-ci, le retour des jauges pour les grands rassemblements. Désormais les regroupements de plus de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur sont interdits et, cerise sur le gâteau, les concerts debout sont interdits eux aussi.

Cette annonce n’a évidemment pas plu au monde artistique et certaines personnalités s’en sont donné à cœur joie pour dénoncer l’absurdité de cette mesure, notamment sur les réseaux sociaux.