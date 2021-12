L’ex-mari de la youtubeuse MavaChou, accusé de harcèlement, pousse un coup de gueule

Le 23 décembre dernier, les internautes apprenaient avec étonnement le décès de la youtubeuse connue sous le nom de MavaChou. Si les circonstances de sa disparition n’ont pas encore été révélées, on sait juste pour le moment qu’elle a été retrouvée sans vie le 22 décembre et qu’elle était auparavant victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Juste avant son décès, elle avait d’ailleurs déposé plainte, rappelle RTL.

« Je dois prendre la parole. Oui je suis peiné, oui, je suis touché. Malgré les conflits, l’animosité et le ressentiment, Maëva est et restera la maman de mes quatre enfants. La vie en dehors des caméras est parfois bien différente de ce que vous pourriez croire. Et vous, spectateurs, vous n’avez en aucun cas la prétention de pouvoir vous vanter de la connaître. En plein deuil, j’ai pu constater qu’à nouveau l’intérêt des enfants n’était pas votre priorité à vous, pourtant parfois mères de famille. Vous jugez, vous accusez, et bien pire encore sous couvert d’anonymat et de sacro-sainte liberté d’expression. Calomnie, diffamation, insultes, menaces de mort, tout y passe sans aucune conscience. Jusqu’où irez-vous ? », a dénoncé l’ex-mari de la youtubeuse décédée.