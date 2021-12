À la télé ce soir: «Ghost» ou «La Story D’Angèle» (vidéos)

« La Story d’Angèle » à 22h15 sur La Trois

À 24 ans, Angèle est un véritable phénomène. L’autrice-compositrice-interprète belge s’est hissée dans le cœur du public à la vitesse d’un Tweet en postant des vidéos de ses chansons sur les réseaux sociaux. Féministe, libre, spontanée, elle fait l’unanimité avec des textes en phase avec les préoccupations de notre société. Son titre « Balance ton quoi » est devenu un hymne féministe, et Angèle la voix de son époque. Le documentaire décrypte cette façon dont les jeunes artistes de sa génération s’émancipent des schémas traditionnels et proposent de nouvelles façons de créer, produire et interagir avec le public. De nouvelles méthodes qui demandent un engagement permanent, voir aliénant, pour alimenter l’appétit insatiable d’une audience qui se nourrit nuit et jour des réseaux sociaux. Isopix

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Ghost » à 20h05 sur Club RTL – Quatre étoiles

de Jerry Zucker (1990)

On pourrait dire de ce drame romantico- fantastique dû au coauteur de « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? » et coproducteur des « Y a-t-il un flic pour… ? » qu’il résume bien, à lui seul, toute la magie du cinéma. Considéré à juste titre comme un film culte, il offre en outre sa part de suspense et même d’humour, avec la mémorable prestation de Whoopi Goldberg en voyante instrumentalisée. Le plus piquant est que ni Patrick Swayze ni Demi Moore ne figuraient à la base du projet. Il n’était pas prévu non plus que l’«Unchained Melody » des Righteous Brothers devienne un immense hit trente-cinq ans après sa création pour un film de Hall Bartlett complètement oublié. Qui donc a parlé de magie ?

« Règlements de comptes à OK Corral » à 14h15 sur France 3 – Trois étoiles

de John Sturges (1957)

De toutes les versions de la fameuse tuerie de Tombstone, celle-ci est restée la meilleure, grâce surtout à la prestation hors pair de Kirk Douglas dans le rôle de Doc Holliday et à la magnifique bande musicale de Dimitri Tiomkin, incluant la célèbre chanson de Frankie Laine. À noter la présence de Dennis Hopper et de Lee Van Cleef dans des seconds rôles, et le rayonnement de la sublime Rhonda Fleming qui s’est éteinte en octobre 2020 à l’âge de 97 ans.

« L’histoire sans fin » à 20h40 sur La Trois – Trois étoiles

de Wolfgang Petersen (1984)

En coproduction avec Warner, ce titre d’aventures fantastiques tiré du best-seller de Michael Ende a rencontré aux États-Unis un succès tel que deux suites ont été réalisées. Ce pilote suivait le mythique « Das Boot » dans la filmographie du natif de Basse-Saxe, lequel fit ensuite la quasi-totalité de sa carrière à Hollywood. Pour l’époque, les effets spéciaux restent assez sidérants : un vrai classique pour jeune public essentiellement. Quoique…

« Abdel et la comtesse » à 20h15 sur La Une – Deux étoiles

d’Isabelle Doval (2018)

Charlotte de Turckheim n’a pas dû forcer la dose pour camper l’héroïne aristo de cette comédie où le Parisien Amir El Kacem joue les trouble-fête avec un naturel confondant. On n’évite pas les clichés, mais le rythme y est et quelques bons gags aussi, sans compter le charme naturel de Margaux Chatelier.