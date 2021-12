Citroën Ami Buggy: l’appel de l’aventure

Depuis une petite année, la Citroën Ami roule sa bosse sur le marché des quadricycles légers accessibles dès l’âge de 16 ans (avec permis AM). Évoluant à 45 km/h maximum, elle est réservée aux petits trajets, d’autant que son autonomie n’est que de 75 km, mais elle a su trouver son public avec un prix de base de 7.690 €. Profitant de ce succès, Citroën vient de présenter le concept Ami Buggy. Dépourvue de portes et équipée de roues tout-terrain, elle reçoit une grande barre LED sur le toit. Un concept hommage à la Citroën Méhari commercialisée entre 1968 et 1987.