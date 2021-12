Moto Morini X-Cape 650: facteur X

Pour faire simple, la gamme actuelle se compose de cinq motos : les deux naked bikes Corsaro 1200 ZZ et ZT, la Milano 1200, et sa variante Super Scrambler. Mais, malheureusement, point de passage prévu à l’Euro 5 à ce jour. Et puis, il y a la fameuse X-Cape 650 et son nouveau moteur de 649 cm3. Enfin, nouveau… Façon de parler, puisqu’il s’agit, en réalité, de l’ancien bloc Kawasaki monté sur les premières versions des ER-6. Placée à 845 mm du sol, la selle se montre plutôt confortable, avec un petit bémol tout de même : relativement creusée, on vient vite s’écraser contre le réservoir, placé assez haut. Autre petit truc énervant : les talons butent systématiquement sur le cadre. À revoir donc pour les grands gabarits. Néanmoins, visuellement, la X-Cape est sympa, malgré l’omniprésence de plastiques, même pour le réservoir. À noter que le carénage de tête de fourche et celui du réservoir ne font qu’un.