Surfons tranquille: attention aux connexions automatiques!

Nous avons déjà évoqué la confidentialité de vos informations sur les réseaux sociaux en fonction des réglages que vous avez mis en place au niveau du profil. La mésaventure d’un jeune étudiant bruxellois nous donne l’occasion d’y revenir. Appelons-le Simon. Il poursuit des études de droit et est inscrit dans une des facultés de la Région bruxelloise. Comme de très nombreux étudiants, Simon se rend au cours avec son ordinateur portable. L’université lui permet de télécharger le syllabus de chacun des cours choisis et, durant l’exposé du professeur, ordinateur allumé, il prend des notes qu’il pourra ensuite reporter dans le document lui-même. Profitant d’une pause lors d’un cours, il se rend aux toilettes, laissant son matériel et son ordinateur sur le banc qu’il occupe.