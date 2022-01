Le Serengeti, immortel sanctuaire pour animaux

Cette réserve abrite l’une des plus prodigieuses concentrations animales du monde : le « Big 5 » n’est jamais loin.

Les paysages de la Tanzanie jouissent de tous les atouts nécessaires pour couper le souffle du visiteur : l’archipel de Zanzibar baigné par l’océan Indien, les cimes enneigées du Kilimandjaro, des cratères oniriques et millénaires, un paradis verdoyant où déambulent les Maasaï… Le tourisme contribue activement au PIB de ce pays d’Afrique de l’Est, même si le Covid-19 a diminué son impact. Ce succès, la Tanzanie le doit en grande partie aux magiques face-à-face qui se jouent dans ses parcs nationaux : quand l’homme qui arpente ces vastes territoires en 4X4 croise lions, zèbres, buffles, éléphants, girafes ou hippopotames. L’émission de France 5 « Échappées belles » s’est notamment intéressée à la préservation de la nature, cheval de bataille des locaux, et à la lutte contre le braconnage. Jérôme Pitorin emmène les téléspectateurs dans son sillage et ne donne qu’une envie : partir en safari. Un focus particulier est réservé au Serengeti, parc national classé au patrimoine mondial de l’Unesco.