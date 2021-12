Britney Spears veut arrêter la musique: «J’ai peur de cette industrie»

La star ajoute également qu’elle se rend compte que ses fans se demandent pourquoi elle n’a pas encore repris la musique, et répond : « Les gens n’ont aucune idée des choses horribles qui m’ont été faites personnellement, et de ce que j’ai vécu ». « J’ai peur des gens et de cette industrie », confie-t-elle, avant d’écrire que sa façon à elle d’envoyer balader ceux qui lui ont fait du mal, c’est tout simplement d’arrêter sa carrière : « Ne plus faire de musique, c’est une façon de dire ‘Allez vous faire foutre’ ».