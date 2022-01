Stella est un jeu compétitif dans l’univers de Dixit. Si vous ne connaissez pas Dixit, pas d’inquiétude, sachez simplement qu’il s’agit d’une référence dans les jeux de société modernes, et qui s’illustre par des cartes oniriques et franchement splendides. Dans Stella, les joueurs seront des chasseurs d’étoiles et devront interpréter au mieux les images. À partir d’un mot donné, il faudra trouver les cartes qui pourront y être associées. Attention qu’être le seul à sélectionner une carte vous jouera de mauvais tours. Par contre, si nous sommes quelques-uns à choisir une illustration, c’est parfait ! Et moins nous serons nombreux, tant que nous ne sommes pas seuls, mieux cela sera ! Un jeu de prise de risque, de déduction, de bluff, d’ambiance… mais surtout un jeu débordant de poésie et de cartes magnifiques qui vous mettra un peu de baume au cœur en cette fin d’année si particulière ! De 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans. Un jeu que l’on vous conseille pour mettre un peu de douceur lors de votre réveillon de fin d’année !