Test – Astérix & Obélix: baffez-les tous!

Si les « Astérix & Obélix XXL » avaient trouvé leur public sur PS One et PS2, les récents remasters et la suite relativement inattendue du jeu ont eu bien du mal à séduire, la faute à un gameplay qui n’a pas su évoluer avec son temps. Développé par le petit studio Mr Nutz, qui nous avait déjà livré un remake de « Toki », « Astérix & Obélix : baffez-les tous » est un beat them all old school en 2D très séduisant, qui charme outre par sa jolie plastique, par un gameplay très fun les premières parties. Mr Nutz s’est inspiré des classiques du genre. On le sent toutefois, le studio ne maîtrise pas encore tout à fait les codes du beat them all. « Baffez-les tous » manque ainsi de profondeur dans son gameplay. La charge devient vite l’arme imparable du joueur, qui fera des ravages dans les rangs ennemis en en abusant. On ne sent également pas ses personnages évoluer à travers l’aventure.