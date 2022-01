Air de familles: à la santé des ados

Que ce soit lors d’un anniversaire, une sortie entre amis, une soirée… la plupart des jeunes sont amenés, à un moment ou l’autre, à consommer des boissons alcoolisées. Parfois, aussi, c’est juste pour faire comme les autres et s’intégrer à un groupe. Pour les parents, ce n’est pas toujours facile de savoir comment réagir. Dans certaines familles, l’alcool est présent et synonyme de fête, de convivialité. Mais dans d’autres, c’est un sujet tabou, on ne boit jamais d’alcool. Quoi qu’il en soit, si votre enfant commence à témoigner de l’intérêt pour les boissons alcoolisées, n’hésitez pas à en parler avec lui et accompagnez-le dans son apprentissage du produit : apprendre à goûter plutôt qu’à dégoûter, c’est privilégier un rapport qualitatif plutôt que quantitatif à l’alcool. Mais attention ! : on ne doit pas commencer à consommer des boissons alcoolisées trop tôt. Plus on est jeune, plus l’emprise de l’alcool est rapide et intense. Le corps est en effet plus petit, plus léger et en pleine croissance.