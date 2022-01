2022, année Molière (1): l’anniversaire d’un génie

D’ici quelques jours, il en sera beaucoup question : les 400 ans de la naissance de Molière valent bien un tapis rouge et des égards. Il règne sans discontinuer. On le joue dans sa maison, la Comédie-Française. On l’enseigne à l’école. Tout comédien ne rêve-t-il pas d’un jour se confronter à l’un de ses personnages entrés au patrimoine et à sa langue magnifiquement chorégraphiée ? Ne dit-on pas d’ailleurs, s’agissant de ceux qui parlent français, qu’ils s’expriment « dans la langue de Molière » ?