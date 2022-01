«Nous voulons de la bière!»

Aujourd’hui, partout dans le monde, des campagnes de prévention des dangers de l’alcool se multiplient et des actions pour inciter à freiner sa consommation s’enchaînent. Dans certains pays, cette dernière est strictement encadrée : en Suède, par exemple, il n’est possible d’acheter de l’alcool que dans des magasins spécifiques contrôlés par l’État et uniquement à certaines heures de la semaine. Depuis la fin du XIXe siècle, le gouvernement suédois lutte en effet intensivement contre ce véritable fléau qui a longtemps engourdi le pays. Ce rationnement a même permis de ne pas en arriver à une prohibition totale au début des années 1900. Ce qui n’a pu être évité outre-Atlantique…