À la télé ce soir: «Le Grand Bêtisier du 31» et un documentaire sur Véronique Sanson

Véronique Sanson, la doueur du danger, à 20h20 sur La Une

Une vie pleine, intense, une vie de paradoxes. Véronique Sanson, née dans un milieu favorisé, va chercher le danger. Les joies qu'offrent la musique, les bonheurs de l'amoureuse, les fractures des séparations non assumées, la douleur de l'exil, l'énergie du Nouveau Monde qui enseigne l'audace musicale, les fractures de la solitude, les pannes d'inspiration, le retour vers une France qui l'attend, une fatwa qui vole la vedette à une chanson, la tragédie de l'alcool et au bout du compte cette envie de ne jamais renoncer. C'est donc le film d'une vie de femme. Libre et prisonnière. Puissante et fragile. Vivante, délibérément vivante.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Josey Wales, hors-la-loi, à 14h sur France 3 - Trois étoiles

de Clint Eastwood (1976)

Trois ans après « L’homme des hautes plaines » qui faisait encore référence au western spaghetti, genre dont il fut définitivement le personnage mythique, le grand Clint en avait pris ses distances avec cette fresque intimiste qui synthétise déjà magistralement toute la légende de l’Ouest.

Comme des bêtes, à 17h55 sur France 4 - Trois étoiles

de Chris Renaud et Yarrow Cheney (2016)

Avec ce récit à la juste gloire des animaux domestiques en milieu urbain, les auteurs de « Moi, moche et méchant » et « Lorax » ont une fois de plus fait mouche dans l’art du gag visuel et de la référence éclectique à l’histoire du septième art. Ajoutons-y la BO signée Alexandre Desplat et la fiesta est totale pour les petits… et les grands.

Paddington 2, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Paul King (2017)

Dans un style complètement jubilatoire et totalement expansif, Hugh Grant succède à Nicole Kidman dans le rôle du méchant de service pour animer en fanfare cette suite au blockbuster franco-britannique apparu en 2014, d’après l’œuvre de Michael Bond, lequel s’est hélas éteint quelques mois avant la sortie de ce nouvel hommage à l’œuvre de toute sa vie. Il avait 91 ans.

Nanny McPhee, à 22h sur Club RTL - Deux étoiles

de Kirk Jones (2005)

Cinq ans avant son retour triomphal dans le « Big Bang », la première aventure de la nounou enlaidie, déjà écrite par Emma Thompson elle-même d’après l’œuvre de Christianna Brand dans une ambiance proche de « Mary Poppins », « La famille Addams » et « La mélodie du bonheur ». Très british, très coloré et fort savoureux.

Sauvez Willy, à 22h20 sur La Trois - Deux étoiles

de Simon Wincer (1993)