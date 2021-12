Alexandre du «Meilleur pâtissier»: «Je n’avais pas envie de faire le livre de recettes»

Notre compatriote Alexandre n’est pas devenu le premier Belge vainqueur du « Meilleur pâtissier ». Mais il n’a pas démérité, et a énormément progressé tout au long du concours. S’il a épaté Cyril Lignac lors de la finale , et remporté la difficile épreuve de Mercotte, cela n’a cependant pas suffi. C’est finalement la jeune Maud (16 ans) qui a été désignée « Meilleur pâtissière » de cette saison 10.

Alexandre n’est pas pour autant déçu, comme il l’a confié dans une interview à Sudinfo. Pour lui, la benjamine de la compétition mérite son titre : « À mes yeux, elle était la pâtissière de la saison, de par son jeune âge et sa maturité. Elle a été bluffante jusqu’au bout ». Cependant, le Belge, très fier de sa finale, avoue qu’il croyait en la victoire malgré tout. « Je pense que des trois finalistes, je suis celui qui a eu la plus grande marge de progression », a-t-il affirmé, avant de lancer en rigolant : « Mais bon, je n’avais pas envie de faire le livre de recettes, donc cela m’arrangeait bien de ne pas gagner ».

À lire aussi Alexandre dans «Le meilleur pâtissier»: «J’aime travailler les tartes»

En effet, décrocher le titre de Meilleur pâtissier permet au vainqueur de publier son propre livre de recettes. « Il faut vraiment avoir une créativité de fou pour écrire ce livre ! Il doit être réalisé en trois semaines. Et sur quarante recettes, on ne peut en sélectionner que cinq ou six de l’émission. Ce timing m’a un peu refroidi », a expliqué plus sérieusement Alexandre, qui, dans d’autres conditions, adorerait écrire un livre de pâtisserie.