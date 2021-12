Comment une Américaine a réussi à échanger une épingle à cheveux contre une maison (vidéo)

Après un an et demi d’échanges, la jeune femme a atteint son objectif : avoir une maison.

Il y a un an et demi d’ici, Demi Skipper s’est lancé un défi qui peut paraître fou : échanger une épingle à cheveux contre une maison. Le but de l’Américain n’était pas d’obtenir directement une habitation, mais d’échanger petit à petit des petits objets contre de plus gros, jusqu’à atteindre son but.

Demi Skipper s’était donné cinq ans pour réussir son défi, baptisé « Trade Me », mais il ne lui a fallu qu’un an et demi et 28 échanges pour y arriver. Le 11 décembre dernier, elle a en effet dévoilé la maison qu’elle venait d’obtenir en échange d’une caravane équipée de panneaux solaires.