Cette condition du casting de «Koh-Lanta» qui laisse les internautes perplexes

Un appel à candidature, lancé juste après la finale chaotique de « Koh-Lanta : la Légende », qui a d’abord beaucoup amusé les internautes , se demandant si ça allait être une édition All Inclusive ou si des pains au chocolat sont au menu, en référence aux affaires de tricherie qui ont marqué cette saison All Stars.

Mais de nombreux fans du jeu comptent quoi qu’il arrive candidater pour participer au jeu d’aventure. Cependant, une internaute a tiqué sur une condition particulière du dossier de candidature. En plus des données d’identité, de situation familiale et professionnelle des potentiels participants, la production demande à chaque personne qui candidate d’envoyer trois photos d’elle : un portrait en plan rapproché, une photo en pied… et une photo en maillot de bain. C’est ce dernier point qui a contrarié l’internaute.

Denis Brogniart réagit

Elle a donc interpellé Denis Brogniart à ce sujet sur Twitter : « Pourquoi doit-on envoyer une photo en maillot de bain ? Il y a des personnes qui aimeraient tant participer mais qui ne se sentent pas assez à l’aise de faire ça ». Une remarque que Denis Brogniart n’a pas vraiment trouvée légitime, puisqu’il a répondu avec une pointe d’ironie : « Parce que dans ‘Koh-Lanta’ on passe beaucoup de temps en maillot de bain ! Non ? ».