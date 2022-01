Le décompte sur l’Arc de Triomphe à Paris attendu en vain pour le Nouvel an 2022

Malgré l’annulation des festivités et les appels à « éviter les grands rassemblements » pour « éviter de créer une affluence trop importante du public incompatible avec la situation sanitaire et le respect des gestes barrières », les touristes étaient tout de même présents. Malheureusement pour eux, aucun feu d’artifice ni lumière sur les Champs-Élysées, pas même un décompte pour symboliser le passage dans la nouvelle année.

Chaque année, l’Arc de Triomphe s’habille de lumière pour fêter le passage dans la nouvelle année. Ce ne fut pas le cas hier soir. Avec la montée de l’épidémie de cas de Covid-19 en France mais aussi partout dans le monde, la mairie de Paris a décidé d’annuler les festivités du Nouvel an. Visiblement, tout le monde n’était pas au courant puisque des milliers de touristes et de passants étaient présents hier soir sur les Champs-Élysées.

Les journalistes présents sur place ont cependant observé de nombreux couples, familles ou groupes de touristes en train de profiter du moment. Certains respectant le port du masque, d’autres le faisant tomber le temps d’une photo. « On est quand même mieux ici. Tout est fermé aux Pays-Bas, donc on est mieux ici. Je vais rester jusqu’à minuit, voir les lumières, après on ne sait pas trop », a expliqué à l’AFP, Koen, un touriste néerlandais de 22 ans venu à Paris pour le réveillon avec sa petite amie. Pour la soirée, près de 9.000 agents étaient mobilisés dans Paris pour assurer le respect des règles sanitaires et le port du masque.