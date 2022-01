Kate et William dévoilent un cliché glamour pour le Nouvel an

Dans sa robe à sequins dorés, la duchesse de Cambridge éblouit. Elle et William étaient en chemin pour la première du film « James Bond : Mourir peut attendre ». Le dernier opus de la saga « James Bond » mais aussi le dernier pour l’acteur Daniel Craig qui vient d’être décoré par la reine Elizabeth II .

Le cliché est pourtant très différent de ce que montre généralement le couple royal de William et Kate. Pris en septembre dernier par le photographe Alex Bramall à Londres, le cliché du couple du duc et de la duchesse de Cambridge a été dévoilé pour annoncer la nouvelle année.

Par cette photo glamour, le prince William et son épouse Kate souhaite leurs meilleurs vœux. « Nous souhaitons à tout le monde une bonne année ! » ont-ils écrit sur Instagam et Twitter. La robe de Kate Middleton a été la tenue la plus populaire, parmi les membres de la famille royale selon une étude de Sportspub. La robe à cape a été réalisée par la créatrice Jenny Packham.