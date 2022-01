À la télé ce soir: «Le grand bêtisier» ou le concert avec l’Orchestre philharmonique de Vienne

En ce début d'année, Fanny Jandrain vous invite à vous tordre de rire en visionnant les moments de télé les plus drôles de l'année 2021. Savourez en famille ce délicieux cocktail de chutes, de fous rires, de surprises et d'imprévus. Fanny orchestrera la soirée depuis les jardins de véritables fans de Noël qui décorent et illuminent la devanture de leur maison avec des installations exceptionnelles. Dans ce bêtisier, il y aura également des imprévus, des lapsus et de grands moments de solitude, des ratés en direct, des problèmes techniques, des duplex calamiteux, des caméras cachées, des énervements intempestifs et des gaffes en tout genre. L'éventail promet d'être large !

« Concert avec l'Orchestre philharmonique de Vienne », à 21h25 sur La Trois

L'Orchestre Philharmonique de Vienne joue le célébrissime Concert du Nouvel An sous la direction de Daniel Barenboim. C'est un rituel presque immuable, une immersion dans la plus belle musique viennoise avec ses valses, polkas et autres danses. Depuis la salle dorée et toujours fleurie du Musikverein de Vienne, l'orchestre interprétera entre autres les airs immuables de la Chauve-souris, le Beau Danube Bleu, et La Marche de Radetzky.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La ligne verte », à 20h05 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Frank Darabont (1999)

Parmi les nombreux plaidoyers contre la peine de mort, celui-ci est sans aucun doute le plus original et le plus fascinant, toute période confondue ! C’est l’une des meilleures adaptations d’un roman de Stephen King. Et ça reste l’un des plus beaux rôles de Tom Hanks. Autant de bonnes raisons pour adorer ce film vraiment unique.

« Very Bad Trip », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Todd Phillips (2009)

Mike Tyson en personne fait partie des « petites contrariétés » qu’un trio de fêtards doit affronter la veille du mariage de l’un d’eux. Énorme succès aux States, ce futur pilote d’une trilogie (qui en est restée là depuis 2013) ne manque ni de rythme, ni d’humour, ni même d’action, mais n’évite pas toutes les habituelles lourdeurs des comédies US contemporaines.

« Warcraft : le commencement », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Duncan Jones (2016)

L’adaptation du fameux jeu vidéo par le fils de feu David Bowie – et réalisateur de l’excellent « Source Code » – censée lancer une nouvelle saga présumée et prévue depuis… 2006 ! Son épilogue annonce en effet une suite qui, après avoir été annulée, semble à nouveau faire l’objet de rumeurs. Pour aficionados essentiellement.

« Grease », à 20h15 sur Plug RTL - Une étoile

de Randal Kleiser (1978)