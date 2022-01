Quelles ont été nos recherches sur Google cette année?

En Belgique, si une recherche s’est largement démarquée cette année ce sont celles en lien avec Jürgen Conings , le Limbourgeois qui a été au cœur d’une véritable traque. Le militaire d’extrême droite avait volé des armes avant de disparaître dans la nature, il a fallu plusieurs semaines avant que son corps ne soit finalement retrouvé dans des bois dans le Limbourg. L’affaire avait aussi tenu en haleine les médias. Finalement, cette chasse à l’homme aura coûté plus de 650.000 euros à la Défense, rapporte la RTBF.

Les recherches ont été variées cette année en fonction des centres d’intérêt. Comme il est de tradition désormais, Google vient de livrer le classement des recherches les plus récurrentes sur son moteur de recherche durant l’année 2021. De Jürgen Conings à la coupe mulet, les questionnements ont été variés.

Vient ensuite l’interview du prince Harry et de son épouse Meghan . Le couple royal avait profité de cette interview pour révéler leur vie et quotidien dans la famille royale mais aussi expliqué leur départ du Royaume-Uni.

Dès le début de l’année, Bernie Sanders s’est imposé dans les recherches internet , non pas pour ses positions politiques mais bien pour ses moufles. Le sénateur démocrate a été photographié, renfoncé dans sa chaise avec ses moufles. Le cliché est devenu une blague sur les réseaux sociaux.

De l’autre côté de l’Atlantique, les Américains se sont eux, beaucoup préoccupés de la ligue de basket-ball , puisque « NBA » fait partie de la première tendance de recherche sur Google. Arrive ensuite « DMX », le rappeur décédé en avril dernier des suites d’une overdose de cocaïne. Enfin l’affaire sur la disparition de Gabby Petito , cette jeune Youtubeuse et voyageuse américaine qui a été retrouvée morte cet été est en troisième position dans les recherches Google. Son petit ami avec qui elle voyageait, Brian Laundrie, arrive en 5è position des recherches.

Enfin, de nombreux internautes se sont demandé « Comment calculer son IMC ? », son indice de masse corporelle pour savoir si nous sommes en surpoids ou l’inverse. Les Belges tout particulièrement se sont aussi demandés « Comment habiller bébé la nuit ? » et « Comment faire une capture d’écran ? ».

Si le moteur de recherche de Google est un indispensable, c’est surtout pour tous les conseils qu’il prodigue. Qui ne s’est pas retrouvé à taper dans la barre de recherche comment faire quelque chose. En tête de file, la première interrogation de cette année fut sans surprise : « Comment obtenir son pass sanitaire ? » suivi ensuite de « Comment supprimer son compte Instagram ? », un désamour envers le réseau social ? Certainement puisqu’avec l’arrivée de TikTok, Instagram a dû quitter le top 10 des pages internet les plus visitées .

Toujours dans les faits divers, les internautes se sont renseignés sur Peter R. De Vries, un chroniqueur judiciaire néerlandais. Ce dernier a été gravement blessé par balles en juillet dernier à Amsterdam. Le journaliste d’investigation enquêtait sur des affaires criminelles et avait déjà reçu des menaces de mort. Il est décédé une semaine plus tard, le tireur n’a pas expliqué son geste.

Enfin, partout dans le monde, les gens se sont inquiétés de leur santé mentale. Les confinements et les restrictions sanitaires successifs y sont pour beaucoup. Dans de nombreuses recherches, les internautes ont voulu savoir comment préserver leur santé mentale donc, mais aussi comment arranger leur environnement et même « comment déménager avec des plantes ». Les internautes ont aussi cherché à savoir où étaient les marches des fiertés les plus proches pour montrer son soutien aux LGBT+ mais aussi comment se faire une coupe mulet, écouter des chants marins ou bien se renseigner sur l’âme sœur.