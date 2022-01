Une pluie d’hommages de tout Hollywood pour Betty White, décédée à 99 ans

Betty White, une des actrices les plus aimées des Américains, a connu de multiples honneurs au cours de sa carrière à la longévité exceptionnelle. Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, elle est apparue pour la première fois à la télévision en 1949 et prêtait encore sa voix à un personnage de « Toy Story 4 » en 2019. Depuis l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à l’actrice.

L’actrice Betty White, icône de la télévision américaine qui a fait rire le public pendant plus de sept décennies dans des séries comme « Les Craquantes », est décédée quelques jours avant son 100e anniversaire, ont annoncé vendredi des médias américains citant son agent, Jeff Witjas. « Même si Betty allait avoir 100 ans, je croyais qu’elle vivrait pour toujours », a-t-il déclaré au magazine People. « Je ne pense pas qu’elle avait peur de mourir, parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari bien-aimé Allen Ludden. Elle pensait qu’elle serait à nouveau à ses côtés », a-t-il ajouté.

Des hommages militaires et présidentiels

Le président américain Joe Biden a écrit dans un tweet : « Betty White a mis un sourire sur les lèvres de générations d’Américains. C’est une icône culturelle qui nous manquera cruellement » et sa femme d’ajouter aux journalistes : « Qui n’aimait pas Betty White ? Nous sommes tellement tristes ». L’armée américaine a aussi tenu à saluer celle qui fut une « véritable légende sur et en dehors de l’écran » et qui a « servi pendant la Seconde guerre mondiale dans les Services volontaires féminins américains ».

Michelle Obama ajoute aussi son témoignage : « Betty White a brisé des barrières, défié les attentes, servi son pays et nous a tous poussés à rire. Barack et moi unissons nos voix à tant d’autres à travers le monde, qui regretteront la joie qu’elle a apportée au monde ».

Hollywood ému

Du côté de Hollywood, Ryan Reynolds a déclaré que « le monde semble désormais différent. Elle était très douée pour défier les attentes. Elle a réussi à devenir très vieille et, d’une certaine manière, pas assez vieille. Vous nous manquerez, Betty ».

À côté d’une couverture de magazine ou Betty White prenait la pose aux côtés de Kristen Belle et Jamie Lee Curtis, cette dernière écrit : « Amour, créativité, intégrité et humour. Ce que les femmes VEULENT, c’est vivre une vie comme Betty White ».