Des milliers de personnes se jettent dans la mer pour le Nouvel An (photos)

Depuis de nombreuses années, des milliers de Britanniques se jettent à l’eau le jour de l’An. Si dans certaines villes, l’événement a été annulé à cause du coronavirus (comme l’année dernière), cela n’a découragé les plus motivés. Déguisés ou vêtus d’un simple maillot, ils se sont rassemblés sur plusieurs plages du pays et ont couru dans les vagues glacées. Mais cet événement, le « New Year’s Day dip » (« plongeon du Nouvel An ») n’est pas seulement une célébration de la nouvelle année.

Il permet en effet de récolter de l’argent pour diverses associations œuvrant auprès des malades, notamment des enfants. À Ramsgate, en Angleterre, le plongeon du premier janvier a été instauré en 2013 par John Brown et Vicki Boyle, après la perte de leur jeune fils un an plus tôt. Les bénéfices de l’événement vont donc directement à l’association Ronald McDonald House Charities.