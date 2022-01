Déçus de la maison, Harry et Meghan veulent quitter leur manoir à 13 millions d’euros

Le manoir californien de Meghan Markle et du prince Harry ne leur plaît apparemment plus.

18 mois après avoir acquis un manoir à 11 millions de livres sterling (13 millions d’euros) à Montecito (Californie), le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir d’autre chose. Selon le Daily Mail et le Sun, les parents d’Archie et Lilibet « ne sont pas ravis » de leur demeure ni de son emplacement. Cependant, « ils veulent rester dans le quartier ou à proximité », rapporte une source aux médias britanniques.