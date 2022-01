Fait divers: des espions en toc piégés par le FBI

Jonathan et Diana Toebbe risquent de passer le restant de leurs jours derrière les barreaux. Ils sont accusés de « conspiration » contre les États-Unis : leur inculpation, par un grand jury, est tombée le 19 octobre 2021. Durant des mois, ils ont essayé de vendre des données sensibles à une puissance étrangère. En avril 2020, ce pays non identifié reçoit une enveloppe. À l’intérieur, une carte mémoire et une lettre. Le mystérieux expéditeur signe « Alice » et précise qu’il ne s’agit pas d’un canular. Il propose aux services de renseignement de cette nation de leur vendre 10.000 pages classées « top secret » sur les rouages nucléaires de la marine américaine, rien de moins ! Malheureusement pour « Alice », le gouvernement en question contacte les autorités américaines. Le FBI met alors en place un diabolique stratagème pour identifier l’espion en herbe.