Alexandra Lamy: «On nous demande déjà la suite!»

Sans trop en dévoiler, avec une affiche qui réunit Philippe Katerine et vous, on s’attendait à une comédie décalée et on se retrouve plutôt dans un drame, disons, optimiste…

Oui, et c’est ce que j’aime dans ce film, c’est une chronique familiale qui suscite plein de discussions après les projections car elle brasse énormément de thèmes : l’adultère, l’avortement, les relations parents-enfants… Elle provoque également un tas d’émotions, on y passe du rire aux larmes. Elle touche toutes les générations ; on a d’ailleurs remporté le Prix des lycéens à Angoulême. L’une des forces du réalisateur, Emmanuel Poulain-Arnaud, est d’avoir créé une vraie famille à l’écran autour de cette mère qui croit tout gérer et qui réalise tout d’un coup qu’elle ne connaît finalement pas ses proches si bien que ça. Chacun a un vrai personnage à défendre. Cela aide aussi à l’identification, les gens se projettent.