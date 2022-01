La cuisine à quatre mains

C’est une histoire belge comme on les aime, qui nous parle du bien-manger et puise ses racines dans les traditions culinaires que l’on se passait autrefois de mère en fille. C’est aussi et surtout l’histoire de deux sœurs, Christiane et Dédée Van Goidsenhoven, qui vécurent avec gourmandise jusqu’à il y a quelques années, laissant en héritage à leur famille, et à tous ceux qui s’intéressent à la cuisine, un merveilleux recueil de recettes de leur cru.