Yamaha R7: à l’école de la piste

Le passage du roadster MT-07 à la sportive R7, ou l’adaptation de la route à la piste, a été réalisé par Yamaha de façon simple et classique mais néanmoins soignée et bien pensée. Telle qu’elle est, avec son moteur bicylindre CP2 Crossplane de 689 cc répondant à présent aux normes Euro 5 et développant 73,4 ch, la R7 remplit parfaitement sa mission d’entrée en matière pour ceux qui voudraient s’initier aux joies de la piste sans se ruiner ni se faire peur aux guidons de machines de cylindrée supérieure.

Bien positionnée en termes de gabarit, de poids (elle pèse moins de 190 kilos tous pleins faits) et de puissance, abordable au niveau financier, elle correspond peut-être, en effet, à une demande du marché. Extrêmement facile d’emploi, vive et légère à la conduite, valorisante aux regards, la R7 se distingue par des suspensions bien mises au point qui offrent une réelle polyvalence entre un usage routier et un entraînement sur circuit.