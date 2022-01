Un peu plus près des étoiles - deux étoiles

Premier album pour Julien Voulzy, qui s’est assuré de la collaboration de son meilleur ami, un certain Matthieu Chedid. On pourrait presque parler d’un album concept, qui raconte une histoire d’amour impossible sur fond de science-fiction. Une véritable odyssée, délicate, allumée et qui sort en même temps qu’une BD éponyme.