Ours: «On a tous une chambre d’enfant dans la tête»

Ours est très loin de n’être « que » le fils d’Alain Souchon, c’est un artiste intimiste et touchant qui nous offre son quatrième album, « Mitsouko ».

Ours, alias Charles Souchon, n’est plus seulement un « fils de ». La quarantaine aidant, il a enfin réussi à mettre de côté la part d’adolescence en lui. Quant à sa part d’enfance, avec toute la folie, toute la liberté qu’elle entraîne dans son sillage, il n’est pas près d’y renoncer. D’où cet album intitulé « Mitsouko », qui est plus qu’un hommage à la folle liberté des Rita et qui se révèle être le premier album d’un jeune papa finalement plus si ours que ça.

Ce quatrième album qui arrive à l’aube de la quarantaine, vous diriez qu’il est celui de la maturité ?