Le réveillon et la Saint-Sylvestre étant derrière nous, une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions. Cependant, notre conseil de ce début d’année n’est autre que ludico-culinaire : jouez à Sandwich MasterClass ! Dans ce petit jeu d’ambiance complètement déluré, à chaque manche, vous devrez composer trois sandwichs : un pour votre voisin de droite, un pour votre voisin de gauche, et un dernier qui doit être dans le thème demandé (« Terre Mer », « Sucré Salé »…). Sauf que pour constituer vos sandwichs, vous devrez récupérer des ingrédients à la hâte, sans nécessairement prendre le temps de bien regarder les ingrédients qui s’offrent à vous, de peur que les autres joueurs ne s’en emparent ! Notez que le plus important, ce n’est pas nécessairement les ingrédients de votre sandwich, mais la manière dont vous arriverez à mettre l’eau à la bouche de vos voisins ! En espérant que vous puissiez exprimer pleinement votre créativité culinaire et que vous oserez les recettes les plus innovantes !