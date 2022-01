Surfons tranquille: l’usage d’un smartphone privé dans le cadre professionnel

L’ordinateur portable perd peu à peu du terrain dans notre vie quotidienne et ce sont les smartphones qui désormais grappillent l’espace laissé libre. Lorsque ces nouveaux outils entrent dans la sphère professionnelle, cela peut s’avérer source de problèmes. Plusieurs études le confirment, les salariés qui font usage de leur smartphone dans le cadre de leurs activités professionnelles ne le signalent pas toujours à leur employeur. Plus inquiétant, ils sont nombreux à préciser qu’ils ne l’informeraient pas s’ils venaient à constater que leur téléphone a été corrompu par un logiciel malveillant et que cela a pu générer une fuite de données confidentielles ! C’est la perception négative que les salariés ont du service informatique de leur entreprise qui expliquerait cette réticence à collaborer, avec la crainte que les membres de ce service puissent accéder à leurs données personnelles.