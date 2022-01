Testé pour vous: Kobo Libra 2

Le marché des liseuses se limite aujourd’hui à une poignée de labels le plus souvent associés à un libraire de renom : Kindle (Amazon), Vivlio (Club) ou encore Kobo (Fnac). Canadien d’origine, ce dernier appartient depuis une dizaine d’années au japonais Rakuten et est considéré comme le numéro deux mondial de la liseuse, juste derrière le Kindle d’Amazon. Mais là où celui-ci refuse la compatibilité avec le populaire format de fichiers EPUB (en réalité, elle est possible, mais pas toujours facilement), Kobo, lui, l’accepte.