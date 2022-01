Air de familles: vivre ensemble

La cour de récréation est un espace de vie où les enfants soufflent, se défoulent et, surtout, grandissent. Selon une étude menée par l’Université de Mons, aménager et réguler la cour de récréation entraînerait une diminution de 60 % de la violence ! Plus de 500 écoles primaires et secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été réaménagées, et autant d’équipes formées à la régulation, sur la base de cette étude, qui recommande de diviser l’espace en plusieurs zones, qui ont chacune des règles spécifiques, et de développer des espaces de parole régulés pour accompagner les enfants dans cet apprentissage du vivre ensemble. Tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins aux mêmes moments. Une cour de récré aménagée permet à chacun de mener les activités correspondant à son besoin du moment : se défouler, courir, jouer au ballon, bavarder, lire, se reposer…