Petites histoires de la mode (18): gros plan sur le maillot de bain

Le maillot de bain est un vêtement utilisé pour nager, se baigner et se détendre au bord de l’eau. Dans la Rome antique, les bains publics étaient très populaires et les gens se baignaient nus. Plus tard, au Moyen Âge, l’eau chaude et les bains de mer ont été considérés comme insalubres et ont été accusés de propager la peste en particulier, et leurs bienfaits n’ont été redécouverts qu’au XVIIIe siècle. On s’y baignait en chemises.