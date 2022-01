Vive les comédies musicales !

Coda – AppleTV+

Adaptation américaine de « La famille Bélier », « Coda » raconte l’histoire de Ruby, la seule personne entendante dans une famille où ses parents et son frère sont sourds. Comment peut-elle dès lors assouvir sa passion pour la chanson ? Aussi poignant que bien réalisé, le film a reçu un bel accueil de la presse US, et de nombreuses nominations, notamment aux Golden Globes.

Vivo – Netflix

Si vous avez aimé « Coco », vous serez ravis de découvrir l’univers musical et coloré de ce film d’animation sorti sur Netflix cet été. L’histoire d’un petit animal qui, pour réaliser la dernière volonté de son ami musicien de jazz, va quitter son île de Cuba pour aller jusqu’en Floride et y apporter une dernière chanson. C’est aussi mignon que ça a en a l’air.