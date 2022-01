Le destin du célèbre Mohamed Ali

« Round 1 : le plus grand », à 20h55 sur Arte ce mardi 11 janvier.

Mohamed Ali est considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps, « The Greatest » comme il aimait lui-même se surnommer. Avec ce documentaire exceptionnel, Arte propose deux soirées consacrées au destin de cet homme né dans un quartier noir de Louisville, dans le Kentucky, en 1942. Durant 4 épisodes, 4 rounds, le parcours de Cassius Clay, rebaptisé Mohamed Ali à 22 ans, est retracé, grâce à des archives inédites : son enfance, son incroyable victoire aux JO, les combats de légende, la rivalité féroce avec Joe Frazier, ses convictions politiques et religieuses, la fin de sa carrière, la maladie de Parkinson…