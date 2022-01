La femme fatale dans toute sa splendeur

Il y a dans l’histoire du septième art des films devenus mythiques grâce à des concours de circonstances ou à la convergence d’éléments parfois même imprévus. Parmi ces titres figurent en bonne place des œuvres devenues impérissables, et le moins que l’on puisse dire est que « Gilda » en fait partie ! Son réalisateur ? Charles Vidor. En fait, Vidor Karoly de son vrai nom, né à Budapest et lieutenant d’infanterie dans l’armée austro-hongroise, héros de la Grande Guerre blessé à trois reprises et décoré quatre fois. La paix revenue, il apprend son futur métier à la UFA, comme monteur et assistant réalisateur. Il franchit l’Atlantique en 1924 mais ne trouve le chemin de la Californie que trois ans plus tard, où sa formation de Babelsberg lui sert enfin. Il dirige déjà Glenn Ford dans « Les desperados » en 1943 et Rita Hayworth dans « La reine de Broadway » l’année suivante. Des énormes succès dont il va récupérer les deux stars et la scénariste Marion Parsonnet pour ce « Gilda » qui apparaît en plein essor du film noir.