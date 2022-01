Jennifer Aniston a toujours la cote

Toujours célibataire alors que l’âge canonique pour devenir maman approche inexorablement, Kassie la New-Yorkaise décide de franchir le pas en faisant appel à un donneur, en fait un homme marié dont elle apprécie les gènes en général et le caractère dynamique en particulier. Opposé à cette transaction, Wally, le meilleur ami de la future maman, célibataire et un peu névrosé, se livre à une malversation en remplaçant le sperme du présumé donneur par… le sien ! Complètement ivre au moment du forfait, il n’en garde qu’un très vague souvenir qui s’estompe lorsque Kassie quitte Big Apple. Lorsqu’elle revient au pied de l’Empire State Building quelques années plus tard, Wally découvre son fils biologique avec lequel il entame une relation privilégiée alors que Kassie entend récupérer celui qu’elle croit être le donneur, récemment divorcé et donc libre sur le marché… Une short story de Jeffrey Eugenides est à la base de cette « Famille très moderne » estampillée « The Switch » en VO et « L’échange » chez nos amis francophones d’outre-Atlantique.