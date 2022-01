À la télé ce soir : « My Tiny Restaurant » et « Les Incorruptibles »

« My Tiny Restaurant » à 20h05 sur Tipik

Dix équipes d’entrepreneurs ont un seul rêve en commun, ouvrir un restaurant mais seule l’envie ne suffit pas, il faut du talent et un concept fort. Dans cette émission, les duos se confrontent et créent des restaurants version « mini » dans des containers. Carte, déco, concept, il ne faut rien laisser au hasard pour tenter de convaincre le jury composé de trois professionnels. 15.000 euros et l’ouverture d’un restaurant attendent les grands vainqueurs de l’émission.

« Le pont des oubliés » à 22h05 sur La Trois

Un berger est assassiné au coeur des alpages. Le village tout entier soupçonne aussitôt l'ancienne institutrice. Quelques années plus tôt, la victime avait en effet brisé sa carrière en intervenant dans la belle histoire d'amour que celle-ci vivait alors avec son neveu, encore mineur à l'époque des faits. Le même qui vient justement de faire son retour au village, risquant de remettre le feu aux poudres. Grâce à ses investigations, un duo d'enquêteurs formé par une OPJ et un lieutenant de louveterie va mettre au jour les secrets des habitants de Montaigu, dans le Vercors.